Суд снял арест со счёта Улюкаева в Сбербанке

Экс-чиновник до сих пор не заплатил штраф в 130 миллионов рублей, поскольку его имущество находилось под арестом.

Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счёта бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осуждённого за получение взятки. Таким образом, суд удовлетворил требование судебных приставов, чтобы Улюкаев смог выплатить оставшуюся часть штрафа, который фигурирует в приговоре.

Напомним, что осуждённый экс-министр должен был заплатить государству более 130 миллионов рублей. Из них он уже выплатил пять миллионов, а остальная сумма числилась на Улюкаеве в качестве задолженности.

В декабре прошлого года Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за взятку в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Взамен он обещал предоставить положительное решение ведомства по сделке относительно "Башнефти".