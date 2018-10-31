В Паттайе загорелась гостиница, популярная у российских туристов

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В Паттайе загорелась гостиница, популярная у российских туристов

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Как отмечается, возгорание произошло в магазине на 13-м этаже здания и затем распространилось на 12-й этаж.

В курортном городе Паттайя в Таиланде произошёл пожар в ночь на среду в гостинице Grand Jomtien Palace. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает издание Bangkok Post.

Возгорание в отеле, где часто останавливаются туристы из России, произошло ночью на 13-м этаже, когда загорелся электрический распределительный щит.

В результате 300 человек покинули здание по пожарной лестнице. Никто из туристов не пострадал, за исключением тех, у кого начался кашель и слезливость от дыма. Пожар был потушен в течение часа.

Как ранее писал Лайф, в Паттайе российский турист украл шашлык и попытался скрыться с ним в море.

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