В Паттайе загорелась гостиница, популярная у российских туристов

В курортном городе Паттайя в Таиланде произошёл пожар в ночь на среду в гостинице Grand Jomtien Palace. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает издание Bangkok Post.
Jomtien hotel fire, no injuries https://t.co/Xf5wI1kWbk— Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 31, 2018
Возгорание в отеле, где часто останавливаются туристы из России, произошло ночью на 13-м этаже, когда загорелся электрический распределительный щит.
В результате 300 человек покинули здание по пожарной лестнице. Никто из туристов не пострадал, за исключением тех, у кого начался кашель и слезливость от дыма. Пожар был потушен в течение часа.
Как ранее писал Лайф, в Паттайе российский турист украл шашлык и попытался скрыться с ним в море.
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