В Паттайе загорелась гостиница, популярная у российских туристов

Как отмечается, возгорание произошло в магазине на 13-м этаже здания и затем распространилось на 12-й этаж.

В курортном городе Паттайя в Таиланде произошёл пожар в ночь на среду в гостинице Grand Jomtien Palace. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает издание Bangkok Post.

Jomtien hotel fire, no injuries https://t.co/Xf5wI1kWbk — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 31, 2018

Возгорание в отеле, где часто останавливаются туристы из России, произошло ночью на 13-м этаже, когда загорелся электрический распределительный щит.

В результате 300 человек покинули здание по пожарной лестнице. Никто из туристов не пострадал, за исключением тех, у кого начался кашель и слезливость от дыма. Пожар был потушен в течение часа.

Как ранее писал Лайф, в Паттайе российский турист украл шашлык и попытался скрыться с ним в море.