Путин открыл по видеомосту алмазное месторождение в Якутии

По мнению главы государства, увеличение добычи драгоценных камней будет способствовать развитию российских регионов.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Кремля дал старт началу добычи алмазов на новом месторождении в Якутии "Верхне-Мунское", расположенном в Оленёкском улусе республики.

— Будем закреплять "Алросу", ведущую нашу алмазодобывающую компанию, в качестве мирового лидера (у неё сегодня уже 27% алмазов), — заявил глава государства.

По оценке Путина, запуск "Верхне-Мунского" принесёт пользу не только для компании, но и для Якутии, Дальнего Востока и всей России. Президент выразил уверенность, что увеличение добычи алмазов будет способствовать развитию российских регионов.

В свою очередь первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что из бюджета страны в разработку алмазного месторождения было вложено 5 миллиардов рублей. Ожидается, что "Верхне-Мунское" принесёт около 180 млрд прибыли, половина из которой пойдёт в бюджет Якутии. Кроме того, месторождение позволит создать в республике более 800 новых рабочих мест.

Месторождение "Верхне-Мунское" было открыто в 1956 году. Согласно проекту, в год планируется добывать 3 млн тонн руды (1,8 млн карат алмазов).