В Крыму считают, что Киев действовал по указке извне при захвате судна "Норд"

По мнению вице-премьера кабмина республики, "эта акция была инспирирована и отрежиссирована" за пределами Незалежной.

Экипаж российского сейнера "Норд", удерживавшийся на Украине с марта этого года, стал заложником инспирированной извне операции. Об этом заявил постпред республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

— Крымчане стали заложниками инспирированных действий, которые были сделаны умышленно, видимо, по указке, чтобы нагнетать напряжённость и создавать проблемы во взаимоотношениях с Россией. Я думаю, что акция эта была инспирирована и отрежиссирована, причём не в Киеве, — подчеркнул Мурадов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, для освобождения рыбаков потребовались очень длительные и сложные процедуры. При этом предпринятые киевским режимом в отношении "Норда" действия осложнили отношения между странами и ситуацию в Азовском море.

Напомним, после продолжительных переговоров вчера, 30 октября, семерых членов экипажа сейнера "Норд" обменяли на семерых украинских моряков на границе Крыма и Незалежной. Капитан судна Владимир Горбенко пока остаётся на Украине. Однако Москва уже начала переговоры по его обмену на капитана украинского ЯМК-0041.