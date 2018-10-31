Лавров заявил о мощнейшем давлении на Россию

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Лавров заявил о мощнейшем давлении на Россию

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Министр иностранных дел перечислил и экономические санкции, и наращивание военной активности у границ нашей страны.

Глав МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на нашу страну оказывается мощнейшее давление извне. Министр также перечислил инструменты давления.

— Инструменты различны: от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания, — сказал Лавров на открытии шестого Всемирного конгресса российских соотечественников.

Министр иностранных дел также добавил, что в ряде стран усиливаются нападки на русские язык и СМИ. В связи с этим Москва требует от ООН и ОБСЕ реакции на дискриминацию русскоязычных средств массовой информации за рубежом.

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