В Архангельске трое госпитализированы после взрыва в здании ФСБ

Один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, который прогремел сегодня на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. Об этом сообщил глава региона Игорь Орлов.

— Сработало неустановленное взрывное устройство. Трое находятся в больнице, — сказал Орлов журналистам. — Есть погибший, личность которого устанавливается.

По его словам, в городе приняты дополнительные меры безопасности в местах скопления людей. На месте взрыва работают эксперты, они устанавливают тип взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что погибший — не сотрудник УФСБ. По имеющимся данным, взрыв произошёл прямо на входе в здание, перед рамкой металлодетектора.