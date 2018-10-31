Свыше 200 тысяч школьников подали заявки на конкурс "Мой первый бизнес"

Больше всего учеников зарегистрировалось в следующих направлениях конкурса: "Сделай своими руками", "Свой видеоблог" и "Интернет- продажи".

Свыше 200 тысяч школьников подали заявки на участие в конкурсе "Мой первый бизнес". Регистрация на мероприятие стартовала 1 октября, заявку же можно отправить до 10 декабря. Конкурс проводится для учеников 5–10 классов, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

— С начала регистрации мы получили более 200 тыс. заявок от школьников. На сегодняшний день больше всего людей зарегистрировалось по следующим направлениям конкурса: "Сделай своими руками", "Свой видеоблог" и "Интернет- продажи", — пояснил замруководителя АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков.

Руководитель проекта "Мой первый бизнес" Ярослав Самылин отмечает, что наибольший интерес к конкурсу проявляют ученики из столичных школ, из Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.

Победители конкурса "Мой первый бизнес" получат 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, ещё можно выиграть 70 путёвок в образовательный центр "Сириус". Кроме того, в качестве награды предусмотрены смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и путёвки на образовательные бизнес-интенсивы.

Добавим, первый конкурс состоялся в прошлом году. Тогда в нём участвовало 408 тысяч школьников. Проект входит в платформу "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.