В Петербурге прошла панихида по жертвам трагедии над Синаем

После панихиды родственники отправились на Серафимовское кладбище, на возложение цветов и венков к памятнику погибшим.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят мероприятия в память о жертвах теракта в самолёте авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. Об этом сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".

После панихиды близкие погибших отправились возложить цветы и венки к памятнику "Сложенные крылья", заложенному на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы.

Во Всеволожском районе Ленинградской области у мемориала "Сад памяти" сегодня также проходит траурный митинг памяти погибших пассажиров рейса 9268.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения в 2015 году над Синаем самолёта авиакомпании "Когалымавиа". На борту летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург лайнера находились 217 пассажиров и семеро членов экипажа. Все они погибли.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду на возобновление чартеров в Египет в ближайшее время.