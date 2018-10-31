"Роскосмос" назвал причину аварии ракеты "Союз-ФГ"

ЧП случилось из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя.

"Роскосмос" заявил, что причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней носителя. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

— Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени, — поясняет Крикалёв.

Он добавил, что сейчас в "Роскосмосе" проводят ряд мероприятий, чтобы в дальнейшем исключить такую ошибку и обеспечить безопасные полёты.

Как уже сообщал Лайф, 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария. Экипаж благополучно приземлился в Казахстане.