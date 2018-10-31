Саудовский генпрокурор отказался раскрыть местонахождение тела Хашогджи

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить турецким коллегам местонахождение тела убитого в начале октября оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом заявил обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что саудовская сторона отказывается отвечать на интересующие турецкое следствие ключевые вопросы. В частности, генпрокурор также "не ответил на вопрос, кто спланировал" убийство. При этом, по данным Hürriyet, Сауд аль-Муаджиб "настойчиво просил" предоставить ему данные с телефона Хашогджи, который он отдал своей невесте перед походом в саудовское генконсульство в Стамбуле.
Saudi prosecutor refuses to answer Turkey’s questions on Khashoggi, @abdulkdir_selvi writeshttps://t.co/oRh68c5aKw pic.twitter.com/mHB20bIuJh— Hürriyet Daily News (@HDNER) 31 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что тело пропавшего 2 октября Джамаля Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Позже Эр-Рияд признал, что убийство обозревателя The Washington Post было преднамеренным.
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