Саудовский генпрокурор отказался раскрыть местонахождение тела Хашогджи

При этом Эр-Рияд якобы требует предоставит ему данные с телефона журналиста, который он отдал своей невесте перед смертью.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить турецким коллегам местонахождение тела убитого в начале октября оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом заявил обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что саудовская сторона отказывается отвечать на интересующие турецкое следствие ключевые вопросы. В частности, генпрокурор также "не ответил на вопрос, кто спланировал" убийство. При этом, по данным Hürriyet, Сауд аль-Муаджиб "настойчиво просил" предоставить ему данные с телефона Хашогджи, который он отдал своей невесте перед походом в саудовское генконсульство в Стамбуле.

Ранее стало известно, что тело пропавшего 2 октября Джамаля Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Позже Эр-Рияд признал, что убийство обозревателя The Washington Post было преднамеренным.