Сегодняшний день станет в Москве последним холодным на этой неделе

А уже завтра в столичном регионе ожидается потепление из-за ветра с юго-западного направления.

Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, станет последним холодным на этой неделе. А ночь со среды на четверг — самой холодной за осенний сезон. Температура воздуха в столице может опуститься до –5 градусов, а в области до –7 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Однако уже в четверг, 1 ноября, метеорологи обещают потепление и температуру на 2–3 градуса выше суточной нормы. Правда, вместе с теплом придут и сильные порывы ветра до 12 метров в секунду. Из-за этого будет казаться, что на улице холоднее, чем показывают термометры.

С каждым днём температура будет повышаться, и уже к выходным синоптики ожидают превышение нормы на 4–5 градусов. Но не исключено, что будут идти дожди.

Ранее синоптик рассказал Лайфу о погоде в Москве в начале ноября. Он пообещал "пробабушкино лето".