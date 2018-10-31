"Талибан" взял на себя ответственность за крушение вертолёта в Афганистане

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"Талибан" взял на себя ответственность за крушение вертолёта в Афганистане

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Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

Группировка "Талибан"* взяла на себя ответственность за крушение вертолёта на западе Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

В "Талибане" заявили, что сбили вертолёт. Он упал на территории, подконтрольной группировке. По разным данным, в катастрофе погибло от 22 до 25 человек, в том числе высокопоставленные чиновники.

Ранее же сообщалось, что причиной крушения могла стать поломка.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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