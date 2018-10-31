Верховный суд признал арест Эрика Давидыча незаконным

Блогера задержали в феврале 2016 года, а приговор ему вынесли всего пару недель назад. Все это время он находился под стражей в СИЗО.

Президиум Верховного суда признал незаконным содержание под стражей основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, осуждённого по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег. Теперь, как рассказали Лайфу адвокаты блогера, они планируют отсудить у государства моральный ущерб.

Отметим, что во время следствия Китуашвили находился под арестом в течение почти двух лет. Ранее решение о мере пресечения адвокаты обжаловали в ЕСПЧ.

Напомним, что Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмывании денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО. Таким образом, он может выйти на свободу уже через несколько месяцев.