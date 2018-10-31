Путин подписал закон о запрете рекламы дипломов и курсовых "на заказ"

В пояснительной записке к документу указано, что нововведение направлено на улучшение качества подготовки учащихся.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламировать услуги по написанию диссертаций, курсовых, дипломных и других научных работ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается введение запрета на рекламу любых выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ и других работ, необходимых для научной, промежуточной или итоговой аттестации.

В пояснительной записке к документу поясняется, что данная мера направлена на улучшение качества подготовки учащихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг по подготовке и написанию научных работ.