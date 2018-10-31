Зловещие и ароматные. Эксперты рассказали, где купить лучшую тыкву на Хеллоуин

Как отмечают специалисты, у плодов из всех крупных супермаркетов высокий показатель содержания нитратов.

Эксперты "Росконтроля" накануне Хеллоуина провели проверку тыкв, которые можно приобрести в крупных сетях супермаркетов. Результаты тестов опубликованы на официальном сайте организации.

В исследовании приняли участие тыквы из магазинов "Азбука вкуса", "Пятёрочка", "Вкусвилл", "Ашан", "Магнит", "Дикси" и "Билла".

— Как и любое другое растение, тыкву в первую очередь проверили на содержание нитратов. Для тыквы этот показатель не нормируется, но покупателям эта информация в любом случае важна, — сообщает "Росконтроль".

Эксперты выяснили, что плоды, закупленные в магазинах "Пятёрочка", "Вкусвилл", "Ашан", "Дикси" и "Билла", содержат сравнительно много нитратов. В тыквах "Биллы" их содержание равно 630 мг/кг. То есть в 500 г тыквы из данного супермаркета содержится суточная допустимая норма потребления нитратов.

Как отмечают специалисты, норма потребления нитратов для детей составляет всего 200 мг/кг, поэтому тыквы из указанных магазинов лучше не использовать для приготовления детского питания.

Вместе с тем пестициды ни в одном из образцов не выявлены. Токсичные элементы во всех плодах либо отсутствуют, либо намного ниже допустимой нормы.

Сотрудники "Росконтроля" отмечают, что ни один образец не дотянул до нужного содержания витамина C. Максимально приблизились к требуемому значению тыквы из магазинов "Вкусвилл", "Ашан", "Дикси" и "Билла". Самый низкий показатель витамина C у плодов из "Азбуки вкуса".

Эксперты подчеркнули, что по вкусовым показателям абсолютно у всех тыкв хорошие результаты. Все плоды зрелые, здоровые и чистые. У тыкв из "Азбуки вкуса", "Пятёрочки", "Дикси", "Биллы" были обнаружены небольшие зарубцевавшиеся повреждения.

Как отметили специалисты, для изготовления праздничного светильника на Хеллоуин лучше всего подойдут тыквы из магазинов "Дикси", "Вкусвилл", "Ашан", "Билла". Худший кандидат в этом плане — тыква из "Пятёрочки", а плоды из "Азбуки вкуса" и "Магнита" лучше использовать для приготовления блюд.

В "Азбуке вкуса" и "Вкусвилле" продают тыквы дороже всех — 198 и 120 рублей за килограмм соответственно. На третьем месте плоды из "Магнита" — 99 рублей. Дешевле всего тыква обойдётся в "Билле".

Ранее сотрудники Роскачества рассказали, какой сорт тыквы лучше всего подходит для празднования Хеллоуина.