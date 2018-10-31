На Кубани впала в кому девочка, на которую в цирке напала львица

У ребёнка обширные рваные раны. Хищница повредила девочке лицевой нерв и позвоночник.

В Краснодарском крае впала в кому девочка, на которую во время циркового представления в селе Успенском напала львица. Об этом сообщает телеканал "Кубань 24".

— Операцию сделали, но ребёнок остаётся в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы, — приводятся слова отца ребёнка.

Львица повредила девочке лицевой нерв, нанесла травму позвоночника.

Напомним, инцидент произошёл 28 октября. Хищница напала на ребёнка, сидевшего в первом ряду. После экстренной операции в местной больнице девочку перевели в краевую. Директор передвижного цирка помещён под домашний арест на два месяца.