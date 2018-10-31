Путину доложили о взрыве у здания ФСБ в Архангельске

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве на входе в здание управления ФСБ в Архангельске, в результате которого погиб человек и трое пострадали. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Доложили. Что касается расследования об исполнителях взрыва, то эта информация будет по линии ФСБ доложена, — пояснил представитель Кремля на брифинге.

Как уже сообщал Лайф, взрывное устройство сработало сегодня утром на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. Тип бомбы пытаются установить эксперты. По последним данным, в результате ЧП погиб человек, ранения получили трое сотрудников спецслужб.