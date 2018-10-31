Песков заявил, что Путин не сможет посетить конференцию по Ливии

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Песков заявил, что Путин не сможет посетить конференцию по Ливии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не сможет посетить конференцию по Ливии в Палермо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент, скорее всего, не сможет побывать в Палермо. Россия будет представлена на достойном уровне, — сказал Песков.

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези сообщил, что президент России Владимир Путин приглашён на конференцию. Она состоится 12–13 ноября.

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