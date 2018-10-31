Песков: Тема границы между Ингушетией и Чечнёй находится в юридической плоскости

В Кремле полагают, что вопрос о границе Ингушетии и Чечни находится в юридической плоскости. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Там сейчас происходит, собственно, юридический анализ этой ситуации. Есть решение Конституционного суда Ингушетии. Поэтому здесь юристы должны продолжить обсуждение, — добавил он.

Как уже сообщал Лайф, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали закон об установлении административной границы между регионами. Она не была чётко определена со времён распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. Большая часть населения республики (тейп Ортсхой) поддержала это соглашение, однако нашлись недовольные соглашением и вышли на митинги. Срок санкционированной акции истекал 17 октября, власти региона согласовали новый пикет, который пройдёт на той же площадке с 31 октября по 2 ноября.