Песков рассказал о проработке визита Ким Чен Ына в Россию

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Песков рассказал о проработке визита Ким Чен Ына в Россию

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Ким Чен Ын. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Конкретные даты визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока нет конкретных договорённостей на этот счёт, — сказал он.

Вместе с тем Песков отметил, что визит действительно прорабатывается и о его сроках будет сообщено, как только они будут определены.

Ранее президент Южной Кореи также рассказал о планах Ким Чен Ына вскоре посетить Россию.

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