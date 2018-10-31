Песков рассказал о проработке визита Ким Чен Ына в Россию

Конкретные даты визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока нет конкретных договорённостей на этот счёт, — сказал он.

Вместе с тем Песков отметил, что визит действительно прорабатывается и о его сроках будет сообщено, как только они будут определены.

Ранее президент Южной Кореи также рассказал о планах Ким Чен Ына вскоре посетить Россию.