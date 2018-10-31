Пусть и медленно. Лукашенко надеется на улучшение отношений с США

Лидер Белоруссии назвал историческим моментом визит помощника госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии в его страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом и заявил о том, что между Вашингтоном и Минском в последнее время произошли "серьёзные подвижки в двусторонних отношениях".

— Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит [Уэсса Митчелла], с которого начнётся, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения, — заявил Лукашенко.

В свою очередь Уэсс Митчелл отметил, что Америка видит большой потенциал в развитии дипломатических и экономических связей с Минском. У обеих стран — взаимовыгодное сотрудничество в области обеспечения глобальной и региональной безопасности, борьбы с международной организованной преступностью и терроризмом.