Песков заверил, что интересы российских компаний в Иране достаточно защищены

Представитель Кремля оценил последствия санкций США, от которых уже пострадали крупные иранские банки, инвестиционные компании и производители.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как обстоят дела с защитой интересов российских компаний, работающих в Иране, в связи с введением США санкций против этой страны.

— Безусловно, действия для защиты интересов российских компаний не только в этой стране, но и везде предпринимаются на постоянной основе. Но какие именно, естественно, я не могу вам сказать, — прокомментировал он.

Напомним, ранее Минфин США ввёл санкции против 20 иранских банков и компаний за поддержку ополчения Басидж в составе Корпуса стражей исламской революции. А в начале месяца США разорвали Договор о дружбе с Ираном от 1955 года.

Кроме того, сообщалось, что власти США планируют введение санкций в отношении фирм из Ирана и России, которые заняты восстановлением Сирии.