Устроивший взрыв у здания ФСБ в Архангельске погиб от полученных травм

По предварительной версии, мужчина достал бомбу из сумки, а через некоторое время она взорвалась у него в руках.

Устроивший взрыв на входе в здание ФСБ в Архангельске скончался от полученных ранений. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

По предварительной версии, неизвестный мужчина достал из сумки бомбу, которая спустя некоторое время взорвалась у него в руках. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы. При взрыве пострадали трое сотрудников спецслужбы — у них ранения различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники и следователи.