Путин и лидер Кубы обсудят сотрудничество в военной сфере

Президент РФ Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят на переговорах в Москве сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Безусловно, можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня, — отметил представитель Кремля.
Однако Песков не стал комментировать, будет ли на переговорах обсуждаться тема предоставления Кубе кредита на покупку военной техники.
Как уже сообщал Лайф, в пятницу, 2 ноября, Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию с официальным визитом.
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