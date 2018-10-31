Путин и лидер Кубы обсудят сотрудничество в военной сфере

Президент РФ Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят на переговорах в Москве сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Безусловно, можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня, — отметил представитель Кремля.

Однако Песков не стал комментировать, будет ли на переговорах обсуждаться тема предоставления Кубе кредита на покупку военной техники.

Как уже сообщал Лайф, в пятницу, 2 ноября, Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию с официальным визитом.