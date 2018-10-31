"Сокровища музеев". На выставке "Православная Русь" покажут сотни экспонатов

Посетители смогут увидеть шедевры российских художников, в том числе портреты всех правителей династии Романовых.

Около 300 экспонатов представят на выставке "Православная Русь — ко Дню народного единства" в центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" в Москве. Об этом рассказал на пресс-конференции министр культуры РФ Владимир Мединский.

— Беспрецедентная по своему масштабу выставка приурочена ко Дню народного единства и откроется 4 ноября в Центральном Манеже. Она впервые в истории предоставит жителям и гостям столицы возможность увидеть на одной площадке сокровища, хранящиеся в 50 региональных музеях. Всего около 300 экспонатов, — сказал глава Минкульта.

Мединский назвал выставку символом музейного единства, единства музейного и культурного пространства России. По мнению министра, "её географический охват столь же грандиозен, сколь грандиозен масштаб самой России: от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии".

Глава Минкульта пояснил, что среди экспонатов будут шедевры Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, многие из которых отреставрировали специально для выставки в Манеже.

По его словам, большая часть картин малоизвестна широкой публике, полотна были сохранены благодаря усилиям нескольких поколений коллекционеров, музейных работников, художников. Центральное и самое древнее произведение экспозиции — известный образ Богородицы "Умиление" — Псковско-Печерская икона Богоматери.

Мединский также отметил, что масштабная выставка стала возможной вследствие эффективного взаимодействия Русской православной церкви, Министерства культуры и Правительства Москвы. Работы отбирали искусствоведы Третьяковской галереи, музейно-выставочного центра "Росизо" и эксперты Патриаршего совета по культуре РПЦ.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. С 4 по 25 ноября в ЦВЗ "Манеж" пройдёт XVII Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь — ко Дню народного единства". Отмечается, что на выставке покажут портреты всех правителей династии Романовых — от Михаила Фёдоровича Романова до Николая II.