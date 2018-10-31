"Это очень плохо". Песков назвал домашнее насилие неприемлемым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что домашнее насилие является неприемлемым. Об этом он сказал, отвечая на просьбу прокомментировать доклад правозащитной организации Human Rights Watch.

— Безусловно, это (домашнее насилие. — Прим. ред.) является неприемлемым, — сказал Песков. — Это очень плохо, и мы надеемся, что таких случаев будет меньше.

Песков добавил, что у него нет точной статистики о случаях подобного насилия в России.

— Я не могу квалифицированно судить об эффективности или неэффективности правоприменения в этой области, — сказал Песков, комментируя документ.

В докладе Human Rights Watch говорится о том, что якобы с принятием в России закона о декриминализации побоев в семьях ситуация стала хуже.