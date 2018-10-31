Капитан "Норда" и близкие моряков не знали о готовящемся обмене

Жена руководителя экипажа рассказала, что постоянно поддерживает контакт с властями Крыма и уполномоченными по правам человека и надеется на разрешение ситуации.

Обмен членов экипажа российского судна "Норд" и украинских моряков готовили втайне от близких и капитана сейнера. Об этом сообщила супруга капитана Владимира Горбенко в беседе с РИА "Новости".

— Мы ничего не знали об этом, не предполагали. Узнали мы только тогда, когда ребята оказались на границе, на нашей стороне, — сказала Горбенко.

Она рассказала, что часто выходит на связь с властями Крыма и омбудсменами в Крыму и России. Она надеется на то, что конфликт скоро разрешится и её муж вернётся домой. В настоящее время он находится в Мелитополе.

Как ранее сообщал Лайф, семерых членов экипажа российского судна "Норд" обменяли на украинских моряков. Капитан судна Владимир Горбенко пока остаётся на Украине. Однако Москва уже начала переговоры по его обмену на капитана украинского ЯМК-0041.