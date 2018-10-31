СКР возбудил дело по статье "Теракт" после взрыва в здании УФСБ в Архангельске

В ведомстве также раскрыли, что взрыв устроил 17-летний местный житель, который от полученных ран погиб.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов" после взрыва в здании УФСБ в Архангельске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронёс в здание самодельное взрывное устройство, — говорится в сообщении СКР.

На месте работают следователи и криминалисты.

Как уже сообщал Лайф, взрыв в здании УФСБ произошёл сегодня рано утром. В тамбуре сработало пока неустановленное взрывное устройство. При взрыве пострадало трое сотрудников спецслужб — у них ранения различной степени тяжести. Устроивший взрыв погиб.