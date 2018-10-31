СК показал фото молодого человека, взорвавшего бомбу в здании ФСБ в Архангельске

Следственный комитет РФ показал фото молодого человека, который сегодня взорвал бомбу на входе в здание Управления ФСБ по Архангельской области.
— В результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронёс в здание самодельное взрывное устройство, — говорится в сообщении СК в "Твиттере".
Ранения получили трое сотрудников ведомства. На месте взрыва продолжают работать следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт" УК РФ.
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