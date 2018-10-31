Россияне уходят от онлайн-покупок туров и возвращаются в агентства ради внимания

Для многих общение с дружелюбным агентом оказывается важнее, чем выгодные цены на билеты.

Сейчас всего около 20% россиян ищут себе туры на онлайн-площадках и сами организовывают поездки. Остальные же вновь обращаются за услугами в турагентства. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в интервью РИА "Новости".

— Нашему человеку обязательно нужно, чтобы кто-то за него отвечал, кто-то ему пояснял, кто-то посоветовал взять с собой на море купальник и тапочки. Это неискоренимо, — сказала Осипова.

Она также отметила, что в основном возвращаются туристы, которые сами попробовали организовать себе поездки, но столкнулись с непредвиденными трудностями. Например, задержкой рейса или овербукингом.

Ранее эксперты назвали самый быстро развивающийся город в сфере туризма.