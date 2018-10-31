Игра престолов. Принцу Чарльзу прочат королевский трон уже через три года

Самочувствие его матери Елизаветы II здесь ни при чём: по слухам, она сама изъявила желание отойти от государственных дел в возрасте 95 лет.

Королева Великобритании Елизавета II готовится передать правление старшему сыну Чарльзу. По крайней мере, такой план описал в своей книге, посвящённой принцу Уэльскому, корреспондент из королевского пула Роберт Джобсон, передаёт Daily Mirror.

В книге отмечается, что Елизавета II сама изъявила желание отойти от дел в возрасте 95 лет. Сейчас королеве 92. Таким образом, рокировка запланирована на 2020–2021 годы.

При этом Джобсон не исключил, что Её Величество может наделить наследника статусом принца-регента. Другими словами, королевский трон действительно может перейти Чарльзу, однако формально его мать "продолжит служить своему народу" вплоть до самой своей смерти.

Отметим, что Чарльз носит титул принца всю свою жизнь. Сейчас ему 69 лет, и в истории королевства пока ещё никто не ожидал своей очереди на престол настолько долго.

За ним в порядке престолонаследия идёт его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее — дети Уильяма: принц Джордж, принцесса Шарлотта и малыш Луи. А брат Уильяма (принц Гарри) в настоящее время шестой в линии наследников престола Соединённого Королевства.