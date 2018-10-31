"Обрела беспрецедентный размах". Лавров рассказал об усилении русофобии в мире

По словам главы МИД, речь идёт о нападках на русский язык и российское образование.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об усилении русофобской линии в мире в ходе VI Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

— Беспрецедентный размах приобрела антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование, — заявил министр.

Глава МИД РФ также указал на настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, отметив, что данные провокации каждый раз терпят фиаско. По словам Лаврова, "реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников", а также укрепление солидарности между его отдельными организациями.

Ранее глава МИД рассказал, что на Москву оказывается мощнейшее давление извне. В частности, оно проявляется во введении экономических санкций и наращивании военной активности вблизи российских границ.