"Обрела беспрецедентный размах". Лавров рассказал об усилении русофобии в мире

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"Обрела беспрецедентный размах". Лавров рассказал об усилении русофобии в мире

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Сергей Лавров. Фото: © Facebook/ Russian Foreign Ministry - МИД России

По словам главы МИД, речь идёт о нападках на русский язык и российское образование.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об усилении русофобской линии в мире в ходе VI Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

— Беспрецедентный размах приобрела антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование, — заявил министр.

Глава МИД РФ также указал на настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, отметив, что данные провокации каждый раз терпят фиаско. По словам Лаврова, "реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников", а также укрепление солидарности между его отдельными организациями.

Ранее глава МИД рассказал, что на Москву оказывается мощнейшее давление извне. В частности, оно проявляется во введении экономических санкций и наращивании военной активности вблизи российских границ.

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