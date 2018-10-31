Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"

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Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"

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Кирилл Серебренников. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

До сих пор режиссёр находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии", заседание по существу начнётся 7 ноября.

Режиссёр и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников номинирован на российскую национальную театральную премию "Золотая маска" сразу в трёх номинациях. Он претендует на награду за сценографию балета "Нуреев" в Большом театре и за постановку и сценографию спектакля "Маленькие трагедии".

Церемония вручения "Золотой маски" пройдёт 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.

Напомним, Кирилл Серебрянников и четверо его предполагаемых соучастников обвиняются в хищении 133 млн рублей, которые Минкульт выделил на художественный проект "Платформа". Рассмотрение его дела по существу начнётся 7 ноября.

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