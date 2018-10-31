Умерла в больнице девушка, упавшая с перил торгового центра в Москве

В Москве умерла в больнице 27-летняя девушка, которая упала с перил в торговом центре "Хорошо". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
При падении она приземлилась на посетительницу, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Следователи выясняют, упала ли девушка случайно и почему её не попытался спасти охранник, который говорил с ней за секунду до инцидента.
Отмечается, что девушка позировала для фотографий.
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