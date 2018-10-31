Путин сократил вдвое срок решения о выдаче сертификата на маткапитал

Сейчас за рождение второго или последующего ребёнка семья получает возможность на финансовую помощь в размере более 453 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сокращающий вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал. Теперь на это отводится 15 дней вместо месяца. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас россияне при подаче заявки на маткапитал в Пенсионный фонд предоставляют о себе сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления, совершении в отношении детей преступления против личности и другие данные, которые необходимы для формирования и ведения федерального регистра лиц, имеющих право на господдержку. Если такие факты имели место или информация оказалась недостоверной, ПФР может отказать в помощи.

По запросу фонда организации должны были подтверждать или опровергать правдивость предоставленных родителями сведений в течение 14 дней. Согласно подписанному президентом РФ закону, теперь они должны будут ответить на запросы ПФР в течение пяти дней.

Программа маткапитала действует с 2007 года до конца 2021 года. Сертификат на выдачу финансовой помощи выдаётся за рождение второго или последующего ребёнка в семье. Его сумма сейчас составляет более 453 тысяч рублей.