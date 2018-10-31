Был пристёгнут к батарее. В Якутии задержанный умер из-за прорыва трубы

Тело несчастного обнаружили лишь наутро. Причиной смерти, по предварительным данным, стал термический шок.

В Якутии следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, который был обнаружен мёртвым в кабинете администрации села Андрюшкино. Погибшим оказался 47-летний местный житель, задержанный за хулиганство.

Как сообщает Следственный комитет в мессенджере "Тамтам", участковый пристегнул хулигана наручниками к радиатору отопления за кисть правой руки, поскольку тот вёл себя буйно и оказывал сопротивление. После этого участковый покинул здание, а наутро работник администрации обнаружил, что кран радиатора сорван, трубу прорвало, а задержанный скончался.

— По предварительным данным, причиной его смерти стал термический шок, — информирует пресс-служба ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".