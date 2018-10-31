"Роскосмос" назвал дату первой после аварии "Союза" экспедиции на МКС

Возвращение экипажа пристыкованного сейчас к станции корабля намечалось в середине декабря, но сроки пришлось перенести.

Запуск первого после аварии "Союза" экипажа к Международной космической станции (МКС) запланирован на 3 декабря, а возвращение "Союза МС-09" — на 20 декабря. Об этом рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев на торжественном мероприятии к 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

По его словам, возвращение экипажа пристыкованного сейчас к станции корабля "Союз МС-09" планировалось в середине декабря, а потом старт следующего экипажа. Однако авария "Союза" потребовала внесения изменений.

— Для того чтобы станция не переходила в беспилотный режим, промышленность сейчас делает значительные усилия, чтобы сдвинуть запуск на 3 декабря, и посадка ожидается где-то в районе 20 декабря, — отметил Крикалев.

Сейчас на МКС работают российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты Серена Ауньон и Александр Герст. Их должны были сменить космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Однако 11 октября при старте с Байконура ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" потерпела аварию. Спасательная капсула с экипажем спустя некоторое время приземлилась в Казахстане.