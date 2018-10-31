Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет решительно защищать права соотечественников, которые проживают за границей.

— Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, — пояснил глава государства.

Лидер страны также добавил, что в ряде стран есть и русофобия, и другие формы агрессивного национализма. Владимир Путин напомнил, что на Украине и в странах Балтии пытаются переписать историю, вести борьбу с советскими памятниками и русским языком.