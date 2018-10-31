Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики

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Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой Концепции государственной миграционной политики. Об этом сообщается на сайте Кремля. Концепция рассчитана на 2019–2025 годы и принимается для "актуализации целей, задач и основных направлений деятельности Российской Федерации в сфере миграции".

План мероприятий по реализации концепции поручено принять в течение трёх месяцев. Прежняя концепция, утверждённая в 2012 году, признаётся утратившей силу.

В тексте новой концепции отмечается, что основным источником восполнения населения России должно оставаться естественное воспроизводство. Миграционная политика будет вспомогательным средством.

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