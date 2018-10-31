Кремль и Мавзолей закроют для посетителей в День народного единства

Эти музеи не будут работать для любителей культурной жизни 4 ноября, но для всех желающих в праздничные дни предусмотрена большая развлекательная программа.

4 ноября посетители не смогут попасть в Кремль и Мавзолей Ленина. Это ограничение вводят из-за празднования Дня народного единства.

— В связи с проведением государственных мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2018 года проход посетителей в Кремль, Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет, — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ведомстве уточнили, что горожане смогут посетить Оружейную палату и выставку "Алмазный фонд" через Боровицкий проход.

День народного единства в России будут праздновать три дня: с субботы, 3 ноября, до понедельника, 5 ноября, включительно. После праздников нас ожидает короткая четырёхдневная рабочая неделя, с 6 до 9 ноября.

Также в праздничные дни в Москве пройдёт фестиваль "День народного единства". Все желающие в рамках мероприятия могут посетить цикл бесплатных экскурсий, посвящённых истории города и жизни выдающихся москвичей.