Рушатся многолетние договорённости. Путин отметил рост напряжённости в мире

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в мире растёт напряжённость, а многолетние договорённости рушатся. Об этом он сказал на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.
— Ситуация в мире непростая, увеличивается напряжённость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости, — сказал Путин.
Лидер страны также отметил и рост русофобских настроений и других форм крайне агрессивного национализма в странах Балтии и на Украине.
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