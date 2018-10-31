Рушатся многолетние договорённости. Путин отметил рост напряжённости в мире

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Рушатся многолетние договорённости. Путин отметил рост напряжённости в мире

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в мире растёт напряжённость, а многолетние договорённости рушатся. Об этом он сказал на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

— Ситуация в мире непростая, увеличивается напряжённость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости, — сказал Путин.

Лидер страны также отметил и рост русофобских настроений и других форм крайне агрессивного национализма в странах Балтии и на Украине.

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