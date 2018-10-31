Путин назвал популяризацию русского языка приоритетом для России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Глава государства заявил, что сохранение и популяризация русского языка является сегодняшним приоритетом для нашей страны.

В качестве примера Путин обратил внимание на тот факт, что ежегодно около пяти тысяч зарубежных учителей и педагогов дошкольного образования проходят программы повышения квалификации по линии Россотрудничества. Президент отметил и партнёрскую сеть Института Пушкина, которая призвана сделать программы изучения русского языка доступными для всех.

Напомним, что в этом году глава государства также подписал закон об изучении родных языков. Согласно документу, русский язык остаётся обязательным предметом во всех российских школах, однако в то же время за родителями закреплено право выбрать язык, который будет учить ребёнок в качестве родного.