Политиканство в сфере межрелигиозных отношений всегда оборачивалось тяжёлыми последствиями, напомнил российский лидер.

Президент России Владимир Путин предостерёг от попыток разорвать духовные связи в русском мире и предупредил, что политиканство в этой чувствительной сфере чревато последствиями. Заявление прозвучало на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

Глава государства поблагодарил РПЦ и другие традиционные конфессии за укрепление культурных и гуманитарных связей России и соотечественников за рубежом.

— К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам. <...> Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, — указал российский лидер.

Напомним, что 15 октября Священный Синод объявил о разрыве отношений с патриархатом Константинополя по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Причиной стало решение Константинополя предоставить автокефалию неканонической УПЦ и отменить решение от 1686 года о передаче Киевского патриархата Московскому. Также была снята анафема с глав двух неканонических церквей в Незалежной — Филарета из Киевской митрополии и Макария из УАПЦ.