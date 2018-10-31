Путин заявил о вреде политиканства в межрелигиозных отношениях

Ранее российский лидер предостерёг от попыток разорвать духовные связи в русском мире.

Президент РФ Владимир Путин заявил о вреде политиканства в области межрелигиозных отношений, комментируя решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине.

— Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает, — сказал глава государства на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников.

Президент РФ также назвал непростой ситуацию в мире — растёт напряжённость и рушатся многолетние договорённости. По мнению Владимира Путина, "всё это особенно важно сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую зависит будущее" России.

Ранее российский лидер предостерёг от попыток разорвать духовные связи в русском мире.

Напомним, Синод РПЦ 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом из-за решения последнего начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине.