Путин назвал День народного единства символом связи поколений

Президент РФ Владимир Путин считает, что День народного единства, учреждённый в честь подвигов предков, знаменует неразрывную связь преданных отчизне поколений. Об этом глава государства сказал на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников.

— Этот праздник учреждён в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных отчизне, людей, отстаивающих свои традиционные ценности, общие идеалы, независимо от того, в каком государстве они проживают, — сказал президент России.

Он отметил, что на форум съехалось 700 человек из разных стран. Все вместе они представляют один большой русский мир.

Ранее сообщалось, что большинство россиян ощущают единство нации.