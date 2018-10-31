Путин назвал День народного единства символом связи поколений

Президент РФ Владимир Путин считает, что День народного единства, учреждённый в честь подвигов предков, знаменует неразрывную связь преданных отчизне поколений. Об этом глава государства сказал на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников.
— Этот праздник учреждён в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных отчизне, людей, отстаивающих свои традиционные ценности, общие идеалы, независимо от того, в каком государстве они проживают, — сказал президент России.
Он отметил, что на форум съехалось 700 человек из разных стран. Все вместе они представляют один большой русский мир.
Ранее сообщалось, что большинство россиян ощущают единство нации.
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