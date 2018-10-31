Додон заявил Путину, что братские отношения РФ и Молдавии невозможно разрушить

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Додон заявил Путину, что братские отношения РФ и Молдавии невозможно разрушить

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Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с лидером Молдавии Игорем Додоном. Молдавский лидер назвал отношения между Москвой и Кишинёвом братскими и дружескими.

— Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить, — сказал Додон.

Он добавил, что Молдавия также заинтересована в более тесной интеграции с Россией. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва придаёт серьёзное значение развитию российско-молдавских отношений.

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