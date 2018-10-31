Ляшко вывел сторонников к Кабмину Украины на митинг против подорожания газа

Люди принесли плакаты с требованием снизить тариф для граждан и скандируют призывы к премьер-министру Незалежной выйти к ним.

В Киеве возле кабмина Украины начался митинг против повышения цен на газ для населения и тарифов на коммунальные услуги, организованный главой Радикальной партии Украины Олегом Ляшко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Митингующие заявили, что готовы встречать у здания правительства министров и передавать им свои письма с требованиями. Перед собравшимися с речами выступают организаторы акции и сам Ляшко.

Как отмечается, полиция усилила охрану вокруг здания, но не препятствует проведению демонстрации. Обстановка возле кабмина спокойная.

Ранее стало известно, что с 1 ноября цены на газ на Украине повысят на 23,5%. Ляшко заявил, что таким решением правительство страны "бросает украинцев в рабство".