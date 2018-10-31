Морозы ударят под Новый год. Климатическая зима придёт в Москву с опозданием

Согласно прогнозу, снежный покров на столичных улицах появится в третьей декаде ноября.

Глава Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал, какие сюрпризы москвичам стоит ожидать от предстоящей зимы и когда ударят морозы. Пресс-конференцию метеоролога транслировал Лайф.

— Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году, — рассказал Киктёв.

По его словам, снежный покров на столичных улицах появится только в третьей декаде ноября из-за нехарактерной для этого периода тёплой погоды.

Согласно прогнозу, с 1 по 11 ноября в Москве температура воздуха будет существенно выше климатической нормы — как минимум на пять градусов. Синоптики назвали этот период прабабушкиным летом. 1 ноября столбики термометров покажут до плюс 6–8 градусов.