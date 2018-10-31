Роспотребнадзор рассказал, как купить незамерзайку и не умереть

Палёная омывайка может вызвать острые отравления со смертельным исходом при потреблении внутрь, ингаляции и даже попадании на кожу.

Роспотребнадзор дал водителям рекомендации по выбору зимней стеклоомывающей жидкости и рассказал об опасности палёной незамерзайки для здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При выборе правильного стеклоочистителя автомобилистам советуют обращать внимание на запах — он должен быть неприятным, резким и напоминающим ацетон. Это говорит о том, что в составе присутствует изопропиловый спирт, который разрешён законом. В Роспотребнадзоре пояснили, что данное вещество нетоксично для человека.

Нелегальные производители используют в незамерзайке метиловый спирт из-за его низкой стоимости. Стеклоочистители на основе метанола можно узнать по слабому запаху, напоминающему этиловый (пищевой) спирт. Также при покупке омывателя следует обратить внимание на этикетку. Там должны быть указаны данные производителя: юридический адрес, состав, сроки годности и другая информация.

— Он хорошо очищает стёкла. Однако метиловый спирт (метанол) — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, — предупредили эксперты.

Метанол может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, попадании на кожу и потреблении внутрь. Это вещество вызывает головокружение, боли в сердце и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и различным дерматитам. Приём внутрь 30 граммов метанола ведёт к смерти, а 5–10 граммов — к тяжёлому отравлению, сопровождающемуся слепотой.

В Роспотребнадзоре напомнили, что стеклоочистители непригодны для пищевых целей. Согласно данным ведомства, ежегодно в России регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальным исходом.