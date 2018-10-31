Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на нефть уже на этой неделе

Это случится, если правительство не договорится с нефтяниками о ценах на топливо внутри России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил, что уже до конца этой недели правительство может ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это случится, если кабмину и нефтяным компаниям не удастся договориться о ценах на топливо.

— Если же не удастся договориться, то тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины, — сказал Медведев.

Это была реакция на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что сегодня состоятся переговоры с представителями нефтяных компаний.

Медведев отметил, что, если соглашение будет достигнуто, нужно будет следить за его исполнением. Такой мониторинг станет задачей Министерства энергетики и всего правительства в целом.

Напомним, ФАС в этом месяце впервые за долгое время зафиксировала рост цен на топливо.